中視《飢餓遊戲》近日邀來竇智孔，但他錄影一開場就靠「ㄧㄠ（餓的台語）」：「我現在很餓，所以比起期待參與錄影，更期待吃東西。」孫協志一聽反過來激勵他，越餓才能越賣力闖關玩遊戲，要竇智孔拿出拚勁，但竇智孔在食物面前毫無抵抗力，一邊聽著關主介紹美食，手卻一邊摸著餓到前胸貼後背的肚子，為了吃還企圖誘導關主給試吃，一旁的Apple看出他的「心機」急忙阻止。

首登《飢餓》的竇智孔似乎頗有新手運，第一次選鍋幸運挑中高趴數充飢，惹旁人眼紅，「運氣好到太誇張。」郭彥均更說：「我第一次看《飢餓遊戲》有人錄到變圓潤！」竇智孔也回嘴：「我來上這節目之前已經餓了1個多月。」撂話要盡情狂吃，還開玩笑說：「如果我今天贏得獎金，會分給到最後飢餓指數還是100%的人。」眾人秒被收買紛紛求結盟。

（左起上至下）竇智孔、王仁甫、孫協志、許孟哲、郭彥均、徐凱希、董梓甯、樂樂、Apple開心錄影。（中視提供）

同集來賓還有樣樣不行的「不行哥」郭彥均，一開場就被王仁甫指名為最大顆老鼠屎，讓所有來賓對郭彥均避之唯恐不及，更祈禱不要與他同隊，他果然「不負眾望」，在第一關就詢問是否可不玩遊戲，馬上被王仁甫嗆聲，「你有哪關要玩？每次來都不能玩。」孫協志也看不下去，說他跑步不行、動腦不行，現在連排地瓜也不行，一起上節目的徐凱希、Apple更補刀直說：「可能要弟弟來。」

不過到了第2關，郭彥均突然開竅，一連答對並破解敵隊訊息，讓許孟哲改觀稱讚，不過跑沒幾步路，郭彥均不行哥又上身，直喊「我膝蓋好痛」，強烈反差讓隊員哭笑不得，節目來賓還有徐凱希、樂樂、董梓甯等。該集9日晚間8點中視播出、隔周六晚間8點中天娛樂台播出。

(中時 )