因為武漢肺炎疫情延燒，今年國中延後2周至2月25日開學，但國中會考時程不變，仍在5月16日、17日兩天舉行。台師大心測中心今天表示，因為上課時間縮短2周，所以今年國中會考的範圍也會縮減，國英數第六冊只考2／3的內容、自然及社會第六冊則考1／2的範圍。

我國從舉辦基測會考以來，從未有臨時改變考試範圍的狀況，今年會考範圍改變，是歷史首例。

台師大心測中心主任陳柏熹說，今年國中會考的範圍，除原先一至五冊外，第六冊並不會全部考，以學校4月底前會教到的內容才會考，原則上國英數國英數三科的第六冊僅考2／3內容，社會及自然兩科則僅考1／2的內容。

陳柏熹表示，各版本國文科教科書第六冊均有10課，今年會考只考1至7課；各版本英語科第六冊有6課，會考僅考1至4課；各版本數學教科書第六冊均有三章，會考考第一章二次函數及第三章統計與機率，第二章幾何立題則不考。

至於社會科及自然科，因為各學教學方式不同，有的是不同領域由不同老師教，有的是由一個老師教到底，進度不一致，因此決定採保守做法，僅考1／2的內容，但每個領域都要考到。

陳柏熹舉例，自然科教科書第六冊的第一及第二課是理化、第三及第四課是地球科學，今年會考自然科就考第一課及第三課；社會科也是同樣的道理，歷史、地理、公民等領域，都只考前半部，後半部不考。

不過陳柏熹也提醒國中教學端，雖然會考範圍縮減，但各國中在6月上旬或中旬仍會舉辦畢業考，應考國中三年所教的範圍，以便他們升到高中時可以銜接。

(中時 )