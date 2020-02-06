33歲日本女星澤尻英龍華過去演出《一公升的眼淚》、《惡女羅曼死》走紅，去年11月她因持有搖頭丸（MDMA）被抓，被求刑1年6個月。今(6日)法院判決出爐，遭判1年6個月有期徒刑、緩刑3年，現場還引來上千位民眾排隊申請旁聽判決。

澤尻英龍華去年沾毒被捕，隨後她認罪，並透露從十幾年前、自己19歲時就開始吸食毒品，還曾碰過大麻、古柯鹼和LSD，坦言這幾年只要看到名人吸毒被抓就會擔心自己，最後果然東窗事發，後來她遭起訴1年6個月，並以500萬日圓（約136萬台幣）交保。

澤尻英龍華上月底在庭上懺悔，愧疚因自己犯錯為身邊工作人員帶來麻煩，之後不會再當女演員，並撂重話：「已經失去所有復出的資格」，但有日媒報導，她的經紀公司發出聲明，除了替澤尻英龍華致歉，也說她已在接受專業治療，其實是在為重返演藝圈鋪路，等事過境遷後，最快今年底就會閃電復出。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時電子報)