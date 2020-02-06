美聯準會理事長萊爾•布雷納德(Lael Brainard)週三表示，聯準會正在研究與數位支付和貨幣有關的廣泛問題，包括有可能發行自己的數位貨幣的政策、設計和法律層面。

布雷納德在史丹佛大學商學院的一次討論支付議題會議上說：「透過改變付款方式，數位化有潛力以更低的成本提供更大的價值和便利。」她的言論表明，與過去相比，聯準會發行數位貨幣的態度更加開放。她沒有談到利率或當前的經濟前景。

布雷納德在對自己和其他全球央行行長對私人數位支付系統、和貨幣（包括Facebook的天秤座數位貨幣項目）的興起，憂心地說：「這些系統存在著風險。」

她說：「一些新參與者不在金融體系的監管範圍之內，它們的新貨幣可能在非法金融、隱私、金融穩定和貨幣政策傳遞等領域，構成挑戰。」

全球各地的中央銀行正在討論如何管理數位金融技術，和比特幣使用的分佈式分類帳系統，這將保證以極低的低成本進行近乎即時的支付。

布雷納德說，聯準會正在開發自己的全天候即時支付和結算服務，目前正在審查去年年底提交的有關擬議服務的設計和範圍的200封評論信。

(中時電子報)