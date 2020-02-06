國民黨中央委員、大陸北京市政協港澳台僑工作顧問徐正文，近日因協助武漢台商包機返台，卻在名單內安插台商好友、甚至檢測出武漢肺炎確診案例，嚴重影響國民黨形象。對此，台中市議員黃建豪今天除拋出4問，更大爆料徐正文往事。

黃建豪今上午在臉書發文，「武漢返臺包機的事，滿城風雨。講一個國民黨內發生在自己身上的小事件」。「中央委員們有一個群組，某次事件中幾個中央委員在群組裡批判了徐正文幾句，然後徐正文就把那些人退出群組了」。然後，我(黃)也把他退群，後來他很生氣，一直強調他是那個群的版主，所以等他找人把他加回群之後，就把我退出了」。

關於武漢返臺包機上有陸配的事，他(黃)個人覺得不是什麼問題，陸配也是人，會成為陸配也是嫁給了台灣人，所以是不應該對「個人」殺紅眼。

真正的問題是，「徐正文扮演什麼角色，為什麼是他提撤離名單？為什麼是他受訪？為什麼他可以替換掉陸委會的名單？最奇怪的是，他自封為湖北台灣同胞返台救援會會長，他總是自封自己是什麼版主、會長，但是他待過湖北嗎？」

黃建豪強調，值此關鍵時局，「不管是視同作戰的防疫工作，還是正努力要改造的國民黨，都不該容忍這種事。黨中央算明快，馬上公告徐正文先生的行為不代表國民黨，而且我也以我個人的人格和經驗擔保，徐正文真的不代表國民黨」。

黃建豪直也直言，國民黨的社會聲望，就是一而再、再而三「被某些游走兩岸買空賣空的黨政人士搞爛」、「好好的公義之事，在他們手上都會被毀滅。徐正文真的欠社會一個交代」，「陸委會也好，七人小組也罷，這個時候真的也不是對內分藍綠的時候」。

他最後也提到，很多網友說，徐正文把感染者弄上飛機是罪人，他倒覺得，「徐正文這樣一直開記者會，搞到各方尷尬，從此沒包機載人回來，才真的是千古罪人！」。

(中時電子報)