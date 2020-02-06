台灣職業女網一姐謝淑薇2020賽季第一個月，和捷克女將史崔可娃（Barbora Strycova）聯手拿到了1座冠軍、1座亞軍，兩人入圍WTA單月最佳女雙組合，小薇也透過臉書粉絲專頁，邀請球迷投票支持。
WTA官方臉書公布了2020年1月份單月最佳雙打組合票選的候選組合，謝淑薇和史崔可娃上個月在布里斯本女網賽收下冠軍，年度第1場四大滿貫賽澳洲網球公開賽則晉級到女雙決賽，最後不敵匈牙利芭波絲（Timea Babos）／法國茉蘭登諾維琪（Kristina Mladenovic）屈居亞軍，但開季1冠1亞成績，已經相當出色，謝淑薇女雙世界排名也升上第1，搭檔史崔可娃則是世界第2。
和謝淑薇/史崔可娃角逐1月最佳雙打有新科澳網女雙冠軍巴波絲/茉蘭登諾維琪，以及阿得雷德女網賽雙打冠軍大陸徐一幡/美國梅里夏爾（Nicole Melichar），台灣球迷趕快投票支持謝淑薇/史崔可娃。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。