謝淑薇和捷克搭檔史崔可娃，入圍WTA單月最佳女雙組合，謝淑薇呼籲球迷投票。（影片嵌入自WTA官方臉書粉絲專頁）

台灣職業女網一姐謝淑薇2020賽季第一個月，和捷克女將史崔可娃（Barbora Strycova）聯手拿到了1座冠軍、1座亞軍，兩人入圍WTA單月最佳女雙組合，小薇也透過臉書粉絲專頁，邀請球迷投票支持。

WTA官方臉書公布了2020年1月份單月最佳雙打組合票選的候選組合，謝淑薇和史崔可娃上個月在布里斯本女網賽收下冠軍，年度第1場四大滿貫賽澳洲網球公開賽則晉級到女雙決賽，最後不敵匈牙利芭波絲（Timea Babos）／法國茉蘭登諾維琪（Kristina Mladenovic）屈居亞軍，但開季1冠1亞成績，已經相當出色，謝淑薇女雙世界排名也升上第1，搭檔史崔可娃則是世界第2。

和謝淑薇/史崔可娃角逐1月最佳雙打有新科澳網女雙冠軍巴波絲/茉蘭登諾維琪，以及阿得雷德女網賽雙打冠軍大陸徐一幡/美國梅里夏爾（Nicole Melichar），台灣球迷趕快投票支持謝淑薇/史崔可娃。

(中時 )