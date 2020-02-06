台灣彩券今年春節加碼，大樂透「春節大紅包」在元宵節前最後一次加碼就在2月7日，此外，今（6）日威力彩頭獎獎金也上看4.5億元，同是今年最高的頭獎。

台灣彩券表示，大樂透「春節大紅包」總共要送出360組100萬元，截至2月4日累計送出283組100萬元，尚有77組100萬元等著民眾抱回家。明（7）日是大樂透最後一次加開「春節大紅包」100萬元獎項，將由當期所有中獎組數均分本期總獎金7,700萬元，且大樂透已經7連摃，頭獎獎金上看3.6億元。

(工商 )