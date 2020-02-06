元宵節前大樂透最後一次加碼就在2月7日 14:532020/02/06 工商 黃惠聆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣彩券今年春節加碼，大樂透「春節大紅包」在元宵節前最後一次加碼就在2月7日，此外，今（6）日威力彩頭獎獎金也上看4.5億元，同是今年最高的頭獎。 台灣彩券表示，大樂透「春節大紅包」總共要送出360組100萬元，截至2月4日累計送出283組100萬元，尚有77組100萬元等著民眾抱回家。明（7）日是大樂透最後一次加開「春節大紅包」100萬元獎項，將由當期所有中獎組數均分本期總獎金7,700萬元，且大樂透已經7連摃，頭獎獎金上看3.6億元。 (工商 ) #大樂透 #最後一次 #春節大紅包 #元宵節 #加碼 也許您會感興趣 推薦閱讀 拚大樂透 雲林財神廟、包公廟現人潮 18:502020/02/02 生活 「戴口罩聽電音」時尚新體驗 年獸派對2／8元宵節登場 19:552020/02/02 娛樂 台灣燈會、萬和宮將分送元宵節小提燈 19:322020/02/02 生活 大樂透連6期槓龜 下期頭獎3億元 00:092020/02/03 財經 大樂透頭獎連6摃 頭獎上看3億元還可抽百萬紅包 11:002020/02/03 財經 大樂透春節大紅包2／6結束 當天有機會中400萬元 13:092020/02/04 財經 大樂透春節大紅包 仍有99組機會 20:522020/02/04 財經 大樂透連七摃 2/7頭獎上看3.6億元 22:132020/02/04 財經 祈福祛瘟疫 台東元宵節炮炸寒單連炸20餘場 17:372020/02/05 生活 嘉義》元宵節前斷捨離 中埔鎮安宮「無用市集」撿寶趣 22:332020/02/05 生活 財經熱門新聞 鴻海復工不是問題 愛瘋產能爆新困境…蘋果慘了 - 財經 虧大！壽險業狂賣台積電 外資接手暴增5500億 - 財經 疫情有藥救？美股飆漲近500點 台股大漲百點 - 財經 口罩股飆5天後…倒地！散戶嚇到「脫褲走」 - 即時 確定再延兩周 崑山台廠被通知25日才開工 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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