遠東航空日前遭民航局廢止許可證，影響千餘名員工生計，遠航今天表示將依法資遣員工，勞動部輔導進行解僱計畫書通報，並啟動專案就業媒合，但近日受到武漢肺炎疫情影響，國泰航也傳出要放無薪假、華航也減少人力運用，遠航原有200多名空服員及機師，要如何媒合才能保障勞工的權益。

據統計，目前遠東航空員工人數為867人，部分員工已經轉職、部分員工則已終止勞動契約。

勞動部表示，遠東航空公司去年底宣布停飛後，勞動部即多次與該公司員工代表溝通，並協助該公司確保員工勞動權益。遠航表示有意規劃資遣員工，勞動部立即會同北市勞動局，共同啟動輔導大量解僱計畫書通報協商、專案就業媒合、協助員工請領失業給付，以及申請積欠工資、資遣費與退休金墊償等事宜，讓員工勞動債權及工作權得以確保。

勞動部官員表示，目前遠東航空朝向大量解僱勞工，但至今計畫書仍未提報，要求遠航依大量解僱勞工保護法在60天前提報解僱計畫書，期間也要與勞工代表協商，給付資遣費及積欠工資。

至於後續如何媒合員工，勞動部官員坦言，受到大環境影響，航空公司的確在人力聘僱上較為保守，勞動部會加強媒合。

(中時 )