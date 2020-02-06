武漢肺炎疫情扯出案外案，高市勞工局為因應勞工恐被迫無薪假，5日祭出擬發3個月生活補貼1.5萬元，但考量高雄財政困難，盼向勞動部爭取3000萬補助，未料糟勞動部回絕。對此，高市勞工局6日槓上勞動部部長辦公室主任鄭素玲，勞工局對於鄭以政府早有「充電再出發訓練計畫」回絕，簡直是「竹篙湊菜刀」，無疑是搪塞高雄勞工。

高市勞工局長王秋冬表示，特別針對疫情擬定「高雄市因應武漢肺炎（景氣因素影響）勞雇雙方協商減少工時勞工生活補助金發給要點」，簡稱「武漢肺炎勞工無薪假生活補助金計畫」，計畫透過每月補貼2000位勞工5000元，最多3個月，總經費預計3000萬元。

針對鄭素玲回應政府多年來對無薪假早有配套，從民國100年開始就有所謂「充電再出發訓練計畫」，勞工局認為，事實上兩計畫內容與請領條件難易程度差異甚大，更何況，鄭素玲曾任高雄勞工局長，卻表現出對高雄勞工「多一點福利」興趣缺缺，叫過去曾支持她的工會勞工界情何以堪？

勞工局認為，自前市長陳菊以降的高雄政務官，過去面對中央聲稱虧欠高雄上百億，亦或是高雄高負債是資源分配不公、高雄幫中央背債等說法卻歷歷在目，鄭主任高升中央後的說法不免讓人有「換位置換腦袋」之嘆，必須向勞工界朋友交代清楚。

勞工局點出，鄭所謂「充電再出發訓練計畫」，鼓勵企業在無薪假期間給員工在職訓練，政府補助企業最高190萬元，同時員工也可以領到訓練津貼，依照目前規定，最高可以領到1萬5800元，實際比高雄提的生活補助還高，其實是「竹篙湊菜刀」。

勞工局說明，高市提出無薪假生活補助金計畫與該計畫並不衝突，前者主要因應武漢肺炎臨時性景氣不佳所提出的直接津貼補助方案，後者則不然，不僅依規定須參加職訓，且必須完訓才能申請補助，顯然緩不濟急。

勞工局重申，高市提出補助的出發點在於減少因武漢肺炎引發短期性無薪假，造成勞工收入銳減所產生的立即性生活衝擊；而「充電再出發訓練計畫」是屬於常年性不定期無薪假發生時的因應方案，因此資格與領取條件相對嚴格許多，包括必須要參加職訓才能領取補助，以及要上滿全堂等條件，才能「間接」領取補助，恐不符勞工實際需求。

而勞動部聲稱後者補助較前者為多，為何不讓勞工有兩者兼領的雙重政府福利可能？抑或開放讓勞工自由擇一申請？想法顯然過於狹隘。

勞工局強調，仍感謝中央勞動部聽見基層聲音給予回應，但未針對補助金計畫可行性直接回應甚為可惜，近日將行文勞動部提供完整計畫內容，盼勞動部收件後站在勞方立場思考，莫讓勞工成為防疫缺口，同時呼籲曾在高市府服務的鄭素玲等官員，放下黨派立場，不忘照顧高雄人初衷。

(中時 )