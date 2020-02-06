盧姓人妻與蘇姓男同事發生婚外情，一度用手機拍下3分鐘性愛影片，蘇男去年不滿盧女有意分手，將影片上傳至公司群組，導致外遇一事曝光，盧女丈夫控告2人涉妨害家庭。據了解，盧、蘇均推稱影片「男主角」不是蘇，但盧女丈夫看出片中「男主角」特徵後，雙方和解撤告，台北地檢署6日將盧、蘇不起訴。

檢方調查，盧女與蘇男發生婚外情，蘇曾以手機錄下2人全長約3分鐘的性愛影片，不久，盧有意分手，引發蘇不滿。去年3月間，蘇男以通訊軟體威脅盧女：「你的影片等著群組讓大家看！」並將影片上傳，盧女並報警提告蘇男妨害秘密、恐嚇罪。

檢方調查時，盧女與蘇男和解，撤回妨害秘密罪的告訴，但恐嚇罪為非告訴乃論罪，檢方起訴蘇男，蘇被法院判處罰金1000元確定。不過此事讓盧女丈夫知悉妻子出軌，憤而提告妻子、小王涉妨害家庭。

據了解，由於3分鐘的性愛影片，是拍攝者手持手機拍攝，因此畫面中幾乎僅出現女方，難以辨識「男主角」身分。因此2人均否認與對方嘿咻，辯稱「男主角」不是蘇男，而是盧女前男友，且性愛影片是結婚前的事。

但盧女丈夫從影片中找出幾秒鐘一閃即逝「男主角」的私密特徵畫面，讓全案案情急轉直下，檢察官一度向法院聲請搜索票，指揮警方搜索蘇男住處，最後雙方私下和解，盧女丈夫撤告，檢方今不起訴盧、蘇。

(中時 )