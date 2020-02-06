口罩購買實名制今天上路，民進黨立委林楚茵等人發起「我罩你，你先領」運動。林楚茵也提醒國民黨政治人物別做錯誤示範，更點名前總統馬英九、高雄市長韓國瑜等人。對此，網路觀察家「宅神」朱學恒砲轟綠委，「不會去藥局外面幫忙發號碼牌跟當志工嗎？」他說指名道姓只講藍營政治人物就是鬥爭。

民進黨立委林楚茵、賴品妤等人今日於台北車站發起「我罩你、你先領」記者會，現場也準備「我罩你、你先領」的貼紙，發放給民眾。林楚茵說政治人物要以身作則，會有更多迴響，並也提醒國民黨政治人物不要再一直做錯誤示範，口罩不需要每天使用，有需要的時候再用就可以。林楚茵並台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜、前總統馬英九等人，不要隨時戴著口罩接受媒體訪問，又到處趴趴走，請把口罩拿下來，一起響應活動，把口罩優先留給需要的人。

對此，宅神在臉書痛斥「無聊」。他認為，宣導跟拿正確的事情來政治鬥爭是兩回事，這麼有時間浪費資源開記者會，不會去藥局外面幫忙發號碼牌跟當志工嗎？宅神說綠委可以推廣讓大家自由響應，指名道姓只講藍營政治人物就是鬥爭。宅神更諷刺表示，民進黨國際部主任林靜儀還曾叫人開罰說可以不戴口罩的人呢！

(中時電子報)