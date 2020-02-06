國際郵輪不能靠港 觀光局：會跟旅行社了解 14:592020/02/06 中時 潘千詩 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國際郵輪不能靠港 觀光局：會跟旅行社了解。(杜宜諳攝影) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 疫情指揮中心今日宣布，即刻起「國際郵輪禁止靠我國港口」。對於已經造成的損失及未來造成的損失該如何彌補？觀光局表示，會再跟旅行社了解並進一步考量。 交通部觀光局業務組長劉士銘表示，觀光局會再跟旅行社了解造成多少損失，原則上會先照旅遊定型化契約，至於是否有額外補償，觀光局會做進一步考量。 禁止國際郵輪靠港 逾1700名台客有家歸不得？ (中時 ) #旅行社 #觀光局 #國際郵輪 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情重創 旅行業恐掀倒閉及裁員潮 13:052020/02/02 生活 台灣燈會如期舉辦 觀光局公布防疫措施 12:102020/02/03 生活 旅行社忙善後 勞資協商無薪假或資遣 16:302020/02/03 生活 觀光局：華航班機疏運義大利254人返台 17:052020/02/03 財經 《科技》LINE旅遊攜手觀光局，打造2020台灣燈會線上平台 10:012020/02/04 財經 觀光局 推旅館職涯發展計畫 04:102020/02/05 產業特刊 疫情升溫 打亂國際郵輪布局 04:102020/02/06 產業．科技 築海陸空防火牆 即日起國際郵輪禁靠我國港口 11:452020/02/06 生活 陳時中：今起禁止國際郵輪靠泊我國港口 12:222020/02/06 生活 禁止國際郵輪靠港 逾1700名台客有家歸不得？ 14:482020/02/06 生活 生活熱門新聞 更強冷空氣接力 氣象局曝最凍時間 - 生活 先安定疫情 陳時中：今年醫院評鑑暫停 - 生活 直播》新增武漢台商2確診 指揮中心：另2人檢驗中 - 生活 口罩酒精缺貨了 網曝下一個瘋搶物：賣場已經有人搬 - 生活 禁止國際郵輪靠港 逾1700名台客有家歸不得？ - 生活 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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