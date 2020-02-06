疫情指揮中心今日宣布，即刻起「國際郵輪禁止靠我國港口」。對於已經造成的損失及未來造成的損失該如何彌補？觀光局表示，會再跟旅行社了解並進一步考量。

交通部觀光局業務組長劉士銘表示，觀光局會再跟旅行社了解造成多少損失，原則上會先照旅遊定型化契約，至於是否有額外補償，觀光局會做進一步考量。

(中時 )