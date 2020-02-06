竹南龍鳳宮2020年庚子慶元宵公益系列活動，結合苗栗縣大同文康推展協會，特別在6日晚間，邀請知名的五洲園掌中戲團，在龍鳳宮停車場演出「史大俠VS海龜奶奶」一戲，全戲充滿現代環保意識，提醒大家重視海洋環保問題，非常適合大小朋友一起前來觀賞。

苗栗縣政府文觀局指出，五洲園掌中劇團是由雲林國寶級大師黃海岱所創立，現由其孫黃文郎大師接手，黃文郎大師曾獲得第16屆中華文化藝術薪傳獎的殊榮，多年來致力於布袋戲文化推廣，配合時下議題與在地文化創造優質且有趣的劇碼，適合闔家大小親子同樂，共享看戲的樂趣。

竹南龍鳳宮與大同文康推展協會，特別在龍鳳宮慶元宵的系列活動上，特別邀請五洲團演出「史大俠VS海龜奶奶」的劇碼，本劇創作構想來自於多年前一隻海龜鼻孔插著吸管的影片，當時引發全球人類對海洋汙染的高度關注。本劇內容描述小海龜的奶奶因為人類亂丟塑膠垃圾到海底而生病，小海龜求助龍王與正義感十足的史大俠，希望能夠喚醒人們的環保意識，將環保議題融入生動的掌中戲，透過看戲不僅傳承本土藝術文化，也達到親子共歡、寓教於樂的效果。

(中時 )