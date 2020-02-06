楊羽霓、Peter母子近日錄年代MUCH節目《聽媽媽的話》，大聊家務事，神似混血兒的Peter長相出眾，從小接觸音樂，7歲開始學鋼琴，年僅15歲已有多次公開表演經驗，楊羽霓砸百萬讓兒子學琴，直言已經「對Peter的功課死心」，並強調自己小時候很會念書，功課不好是遺傳爸爸阿健老師。主持人小禎則透露前夫李進良曾叫女兒EMMA長大當律師，「因為診所官司很多」。

小禎想起有次前夫李進良突然要EMMA長大後當律師，EMMA不解詢問：「為什麼？」李進良竟回應：「因為爸爸診所官司很多，妳還是當律師好了，省點錢。」無厘頭理由引發眾人哄堂大笑。而Peter在節目也現場演奏鋼琴，讓小禎直誇Peter帥氣，「聽這琴聲就知道以後不知道有多少的少女心要碎了。」

Peter（右）與媽媽楊羽霓節目大聊家務事。（年代提供）

詢問Peter是否有可能接棒阿健老師，楊羽霓秒回：「我是瘋了嗎？」直爽反應笑翻眾人，但她也解釋是希望兒子青出於藍，可以有穩定工作。Peter透露小時候遭媽媽嚴格控管練琴時間，且娛樂時間較少，但長大後彈出興趣，自發性勤奮練琴，認真程度讓楊羽霓說：「現在都是叫他不要練了，快去睡覺。」

(中時 )