蘭庭國際公司負責人莊三瘋表示，將不限期免費送出3千份牛樟芝精油膏，提供給民眾對抗武漢肺炎疫情，引發熱議。（ 蘭庭國際提供／柯宗緯高雄傳真）

蘭庭國際公司負責人莊三瘋表示，將不限期免費送出3千份牛樟芝精油膏，提供給民眾對抗武漢肺炎疫情，引發熱議。（ 蘭庭國際提供／柯宗緯高雄傳真）

武漢肺炎疫情升溫，全台陷入口罩荒，就連酒精也大缺貨，民眾甚至瘋搶各種取代酒精的消毒抗菌用品。近日網紅直播主連千毅的前老闆蘭庭國際公司負責人「莊總」莊三瘋，就在直播當中贈送網友400個市面上不好買到的黑色口罩，讓不少網友「跪謝」，莊三瘋6日又加碼公告，不限期免費送出3千份牛樟芝精油膏，提供給民眾對抗武漢肺炎疫情，引發熱議。

蘭庭國際負責人莊三瘋表示，因口罩實名制今天上路，為響應將口罩留給第一線的醫護、警消人員，因此決定改送牛樟精油膏，提供給網友防疫，而為了避免大家排隊可能造成群聚感染。

莊三瘋提到，網友只要在蘭庭國際的live直播線上登記，或是透過google表單填寫登記，就可獲得高濃度的牛樟精油膏，並由蘭庭國際免運費寄出，一人限領取一份，送完為止。

另外，針對在第一線，常與人群接觸的的警消、醫護人員，也準備5千份的牛樟精油膏，提供給辛苦的抗疫人員，有需要的公家機關，只要提出證明，蘭庭國際都會全力提供，希望針對武漢肺炎防疫盡一份心力。

(中時 )