白沙屯媽祖徒步進香3月24日出發，苗栗縣政府文觀局出版3種語言的文宣手冊，提供國內外遊客免費索取。（文觀局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗通霄拱天宮白沙屯媽祖徒步進香活動將於3月24日出發，這項宗教文化活動連年吸引數萬人跟隨，並有國際遊客慕名而來，苗栗縣政府文化觀光局為讓外國遊客更深入了解苗栗縣重要民俗文化，今年印製中、英、日等3種語言的文宣手冊，遊客可至文觀局或拱天宮免費索取。

拜媽祖為臺灣著名宗教信仰之一，1年1度白沙屯媽祖前往北港徒步進香活動，儀式莊嚴隆重，除了帶給民眾心靈上的寄託，也彰顯苗栗縣重要文化特色與象徵，參與信眾逐年增加，去年更突破10萬人大關，有鑑於外國遊客倍增，文觀局新印製3種語言的文宣手冊。

文觀局長林彥甫指出，文化部文化資產局及白沙屯拱天宮管理委員會，歷年都會出版有關白沙屯媽祖進香等叢書紀錄，為了讓國際遊客更深入了解重要民俗無形文化資產的歷史淵源及內涵，並體驗徒步進香媽祖恩澤的過程，「與神同行－白沙屯媽祖徒步進香」文宣手冊，除了有中文，還增加英、日文翻譯。

文觀局期盼透過手冊的導覽，能讓國內外遊客正確了解媽祖信仰及民俗文化活動的魅力，促使徒步進香活動一步步走入國際，文宣手冊可於文觀局及白沙屯拱天宮服務臺索取，也可於文觀局官網「媒體出版區」下載，手冊數量有限，索完為止。

(中時 )