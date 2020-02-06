南勢里民活動中心外觀設計結合當地「米粉」特色，將成在地美學新地標。（羅浚濱攝）

新竹市南勢里集會所使用近40年，空間老舊狹小，市府投入6千餘萬元興建南勢社會福利館共構的南勢里民活動中心，6日在市長林智堅等人熱鬧剪彩啟用，地方人士和里民們也扶老攜幼「歡喜入新厝」。

林智堅指出，南勢里民活動中心1樓為里民活動中心、2樓規畫為北區親子館、3樓為公共托育家園、4樓為C級長照服務據點，更可舉辦共餐食堂，藉由全方位多功能的社福館，造福當地老中青三代居民。

林智堅並到新建的廚房視察，說俗稱米粉寮的南勢是新竹市米粉傳產重鎮，他上任後積極翻轉米粉寮，除南勢社福館落成啟用外，5公里長的客雅溪環河人行步道工程，上半年就可完工，將能提供當地里民舒適的運動休閒環境。

民政處長倪冠勛表示，南勢社福館考量里民需求及氣候特性，建物座北朝南，外觀設計結合當地「米粉」特色，將成在地美學新地標，內部規畫親子館、長青學苑及日間照顧服務中心，提供多項服務充實北區公共服務資源。

倪冠勛說，該活動中心總樓地板面積2799餘平方公尺，啟用後除原有社區關懷據點及辦理共餐外，未來也會規畫唱歌班、舞蹈律動班等才藝活動，締結「資源共享、互惠共生」的夥伴關係，讓當地孩童、長輩得到最佳照顧。

(中時 )