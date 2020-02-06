吃好喝好過得好 台灣人生活購物指南

2019年，如同媒體選出當年的年度代表字「亂」，例如美中貿易戰使得全球經貿情勢不明、香港反送中抗爭衝突頻傳、核電綠電各持己見，加上總統大選的選戰白熱化，每天接收到這些來自四面八方真假莫辨、但負面居多的訊息，讓人真的很想拋下這一切，於是，乾脆去購物吧！

政大企管系特聘教授別蓮蒂在東方線上集團舉辦的「2020消費者生活型態趨勢發表會」上分析，消費者的心境開始改變了！以前，大家會在舒適圈內取暖，和家人團聚或和朋友共處，就能得到慰藉；但是在長期壓抑下，2019年這方面的比率降低，取而代之的是「經濟寬裕，得到物質享受」，這樣才能獲得滿足感。其中「盡興逛街購物」得到的滿足感達到18.7%，創近十年來新高，就連「一人獨處」、或「參加社團或宗教活動」，都比不上「購物」。

民眾在消費市場「能量宣洩」，因此整體台灣市場對耐久財消費信心噴發，回到2015年的水準。別蓮蒂指出，在愈不景氣的時候，大家通常趨向內斂，多找親朋好友，但2019年其實景氣不算差，只是覺得亂，因此想追求安定。

健康養生當道 氣炸鍋翻紅

本刊採訪包括東方線上、電商、百貨公司與便利商店等多家銷售店家與調研機構，除了彙整出2019年的全台熱銷商品，也推測2020年的商品趨勢：

趨勢一：重視健美。東方線上的調查資料分析結果顯示，民眾對工作成就、美貌和好身材的要求也升高。為了保持健康的體態，開始上健身房、找專業教練，用錢去換健康。台灣健身房營業家數和營業額都持續成長，2019年8月為止，家數比前一年增加138家為580家，營業額達到22億6千萬元。

運動的同時，要搭配健康的飲食。2019年最紅的商品，強調健康料理的氣炸鍋當之無愧。無論是電商或百貨公司，都提到氣炸鍋，它標榜只用一點點、甚至不用油就能享用炸物。SOGO百貨販促部經理曹春輝說，多年前飛利浦就率先推出氣炸鍋，但當時以炸薯條為主，近來因為有炸湯圓等不同的料理，加上有人放在YouTube上分享，或貼上炫耀文，以及平價機種相繼問世，在社群話題和創意食譜帶動下，成為2019年最夯商品。雅虎奇摩指出，單月業績曾成長近7倍。

博客來的2019年度暢銷書排行榜也可以看到，關鍵字是「氣炸鍋、減醣和便當」，例如《愛上氣炸鍋一百天：椒麻雞、蜜汁叉燒、紙包魚、戚風蛋糕，天天開炸也不膩的一百道美味氣炸鍋料理》，上班族希望兼具營養和控制熱量，於是買書來學習如何用氣炸鍋做出好吃的料理。

運動的同時，食材也要講究。雅虎奇摩指出，近兩年IG網紅和健身房教練大推雞胸肉料理，2019年低溫烹調的「舒肥法」，可以增添美味，更讓想增肌減脂的健身者趨之若鶩，單月可以賣出上千片。PChome24h購物也指出，生酮飲食的風潮下，純橄欖油也在熱銷榜上。

保健食品也是健康必備要件，東方線上的統計指出，保健用品全體平均花費近兩年來持續增加，其中又以葉黃素、尤其是高單位的葉黃素為主，因為現代人使用3C商品，不只銀髮族，年輕人也大量補充。

氣泡水也延續前一年的買氣。全家便利商店商品部部長吳雅卿表示，因為國人健康意識抬頭，氣泡水市場逐年成長，從2017年至今，全家氣泡水品項數成長3倍，銷售數更成長10倍，2019年4月還推出自有品牌FMC小分子氣泡水，上市2個月就熱銷百萬瓶。

趨勢二：高效便利。氣炸鍋之外，所有銷售通路2019年都會提到的熱銷商品就是洗衣球。和氣炸鍋一樣，它也不是新商品，SOGO百貨多年前就已經開始銷售，但是投入的廠商增加，功能也再進化，於是成為新寵。洗衣時，只要投入一顆洗衣球到洗衣機裡就好，不用估量又不沾手，小孩也能自己搞定，省時省力，消費者常整箱購入。

單身生活需求 乾拌麵熱賣

上班族平常工作忙碌，卻又想快速享受美食，速食麵是不錯的選擇，多家業者推出的乾拌麵，除了方便、口感佳之外，強調非油炸、不添加防腐劑等，因此受到青睞。台灣人非常喜愛的日本拉麵店一蘭拉麵，也推出禮盒包裝。

PChome24h購物還注意到單身商機，主打一人份包裝的乾拌麵，銷量近半年增加40%，顯示單身商機的崛起。根據內政部戶政司統計，2018年全台30歲以上單身人口已超過6百萬人，過去以大規格、大容量的家具、家電商品為主流，近期陸續上市體積輕巧的家電，例如適合個人使用的空氣清淨機、水氧機、美食鍋等質感家電備受青睞，萬用鍋單月銷量更成長近20%。

現代人的生活當然少不了科技，2019年暢銷商品中，包括小米手環、Apple AirPods、智慧音箱等。PChome24h購物指出，Apple AirPods因連線快速穩定且續航力強，品牌知名度與使用便利性使其成為2019年全站銷量最好的商品；小米手環4搭配全新彩色大螢幕，具備睡眠監測、運動記錄、心跳檢測等多樣功能，高性價比成為搶手商品。

趨勢三：重視CP值。購物重視CP值是王道，富邦媒總經理谷元宏指出，民眾青睞的不再是絕對低價，而是愈來愈優惠的商品。尤其網購送到家兼具便宜和方便，衛生紙可說是個中代表。同樣是衛生紙，2019年也各擅勝場，例如全家便利商店2019年推出紙質厚度增加、柔軟度再升級的自有品牌抽取式衛生紙，「平均一年銷售量可以疊出35座101大樓」。富邦媒旗下momo購物網熱銷的是添加頂級蠶絲蛋白精華的棉絨膚觸抽取衛生紙；PChome24h購物則主打純萃柔感抽取式衛生紙。

智慧生活銀髮族 商機無限

另一方面，SOGO觀察，2019在美妝保養品項上，安瓶類保養賣得最好，原因是各大品牌紛紛推出保養功效升級的安瓶，雖然相對高價，但因為效果升級，消費者也願意埋單。

展望2020年，預料會有3大類產品受到消費者喜愛。谷元宏認為，從谷歌智慧音箱的熱賣，可以推估「智慧生活」相關的商品需求會持續放大；PChome24h購物則指出，2019年暴紅的智能除蟎吸塵器，可檢測過敏原且搭載暖風機功能，滿足消費者全方位需求，今年可望持續熱賣，另外除蟎、除甲醛、奈米泡泡、高溫洗衣等多功能機型，將受到市場歡迎。

第二是「環保綠色概念」，谷元宏說，像是去年轟動一時的未來肉類Beyond Meat，雖然單價相對高，但在momo平台上一個月就貢獻超過千萬元營收，還供不應求，今年還會持續引進豬肉、香腸、雞肉等肉種，滿足消費者的需求。PChome24h購物也表示，在全球環保意識抬頭與政策宣導下，塑膠吸管、免洗筷都被禁用，因此未來出門自備購物袋、環保餐具的需求隨之提高，相關商品需求預期將會成長。 第三是銀髮族對於健康意識的重視，也就是「熟齡商機」，滴雞精、防摔倒產品會繼續走紅。此外，關於美妝，曹春輝透露今年「類醫美」保養品的銷路看好，因為它的效果比安瓶快，愛美的女性又不必到醫美診所去動手術，可望成為新寵。

※全文請見《先探投資週刊2077期》有更多精彩當期內文

(中時電子報)