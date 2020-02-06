近期全民都關注武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情，政府機關也透過各種管道即時向民眾說明各項最新消息，但身心障礙者卻無法與其他人一樣即時獲取資訊，中華國身心障礙聯盟指出，政府架設了網站供民眾可先於網站查詢。雖立意十分良好，但很遺憾的，口罩庫存查詢網站於檢核資料時，須輸入動態圖像驗證碼，而未提供語音、替代文字驗證碼等方式，導致視障者無法使用。

據身心障礙者權利公約指出，政府機關應保障身心障礙者在與其他人平等的基礎上，享有表達意見的自由與無障礙接受資訊的權利，身心障礙者權益保障法也規範，各級政府及其附屬機關、學校所建置網站，應通過第一優先等級以上無障礙檢測，並取得認證標章。

口罩庫存查詢網站無法讓視障者使用，已經違反身心障礙者權益保障法，障盟已經正式發文，請衛生福利部儘速改善。

障盟呼籲，除了記者會提供手語翻譯外，政府更應在提供各項防疫訊息時，也同步考量提供手語訊息，如製作防疫宣導的手語影片，才能讓聾人與聽障者更能清楚掌握如何對抗病毒，以及感染時應採取什麼對策等。

障盟重申，行政機關於發布重大訊息或緊急事件時務必提供手語翻譯服務，且各電視業者於轉播時，應同時呈現發言者與手語翻譯員，不得將手語翻譯員畫面裁剪或馬賽克；各行政機關發布各項政策訊息，務必考量身心障礙者之多元閱讀需求，如無障礙網頁、手語或字幕影片、易讀版本等。

(中時 )