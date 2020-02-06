麗星郵輪強調寶瓶星號以基隆為母港，乘客9成為台灣人，且乘客沒有發燒或疑似症狀。（資料照，吳康瑋攝）

武漢肺炎疫情狂燒，鑽石公主號確診飆至20例，衛福部今早緊急宣布禁止所有國際郵輪入港泊靠，以基隆港為母港的麗星郵輪「寶瓶星號」，原本預計明天返港，因禁令來得突然，船上1700多名乘客，其中9成9為台灣人恐滯留海上，讓家屬十分憂心。

巴哈馬籍的寶瓶星號，4日搭載1738名旅客出港，前往日本那霸港展開3天2夜之旅，原訂7日返回基隆港西岸3號碼頭，但受到鑽石公主號疫情影響，政府6日宣布禁止國際郵輪禁止泊靠我國港口，麗星郵輪得知後，已積極向主管機關反映溝通中。

麗星郵輪指出，該班航次遊客1738 人中，其中台灣籍高達1709名，另有18名菲律賓籍、3名馬來西亞籍、3名越南籍，韓國、印尼、緬甸、新加坡籍則各有1名，以及1名陸籍配偶，經船方確認，該名陸配出航前兩周並未有任何境外旅遊史。

麗星郵輪表示，深耕台灣市場逾20年，旗下寶瓶星號自2015年起便以基隆為全年母港營運，從新型冠狀病毒肺炎發生以來，完全理解並認同政府防堵疫情的決心，船方也密切關注疫情動向，全力配合台灣防疫政策，並積極協助遏止疫情蔓延。

船方強調，寶瓶星號長年於基隆母港服務台灣旅客，並非境外郵輪掛靠港口，且該航次旅客幾乎全數為台灣民眾，同時出航至今未有任何發燒或疑似症狀，即無隔離之必要，若依照目前的最新規範，台灣旅客明天將無法順利返抵基隆港。

基隆港務分公司表示，接連有郵輪被檢出武漢肺炎確診病例，原訂下午2點召開的郵輪船席繫泊安排會議，在收到中央指令後已經取消，不過寶瓶星號船上幾乎為台灣籍旅客，政府是否有其他因應配套措施，這方面還有待中央主管機關指示。

(中時 )