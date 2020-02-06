武漢肺炎疫情嚴峻，對於小三通是否需要暫停，陸委會處長蔡志儒今出席中央流行疫情指揮中心記者會時表示，將就整體疫情防治、國境管理、地方意見等進行通盤考量，是否有必要進一步暫緩處理，預計1、2天內做決定。

(中時 )

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