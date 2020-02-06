交通部觀光局今（6）日宣佈，為有效防疫確保國人健康，即日起至2月29日暫停旅行社組團前往香港、澳門地區旅遊(不含轉機)。觀光局表示，先前已宣布自2月1日至2月29日暫停旅行業組團前往大陸地區旅遊(包含轉機前往其他地區旅遊)，為了配合疾管署「提升港澳地區旅遊疫情等級為第二級」，因此今天宣布也暫停台灣旅行社，組團到港澳旅遊，但，不含中轉港澳到其他地區。

至於指揮中心昨（5）日晚間宣布，港澳人士自明（7）日起，入境後需居家檢疫14天，這是否等於「港澳旅客都無法來台短期旅遊」了？衛福部長陳時中下午在疫情記者會表示，這不能說「等於」，我們不鼓勵太多人員移動，這對防疫不好。他稍後接著補充，台灣「沒有暫停來自港澳的旅遊團」，只是港澳人士入境就要居家檢疫14天。

另對於金門縣長楊鎮浯昨（5）日傍晚緊急召開記者會，強烈要求中央從2月6日起暫時關閉金廈小三通。陸委會處長蔡志儒下午出席疫情記者會時表示，小三通涉及整體疫情防治需求，以及國境管理的必要性，陸委會將會審酌地方政府的意見，通盤考量，由目前航班已經減為最低，依據現行嚴峻的疫情情勢，究竟是否完全暫緩，「這一兩天將會有一個決定」。

(工商 )