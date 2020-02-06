因應武漢肺炎、全台口罩短缺，口罩實名制今（6）日首日上線，衛福部健保署統計，目前已經賣出超過95萬9,444萬片口罩，而衛福部健保署署長李伯璋表示，目前預估藥局在操作時間每個人需12至15秒，而全台庫存查詢系統，上午剛上線時曾短暫塞爆，但感謝行政院政務委員唐鳳與民間APP合作分流，即時相助，讓上線首日尚稱順利。

李伯璋指出，因為有部分特約藥局因非使用IE，造成上線困難，已即時解釋解決，本署全省監控，上機狀況良好，雖有特約藥局零星上線問題，或驗證速度稍慢，絕大部分每人在15到20秒內能購買完成。截至13時45分，已有6,138家特約藥局上線確認庫存數量，有5,499家已開始販售，共售出95萬9,444片。

李伯璋解釋，主要是因為大量民眾於9時左右上本署官網查詢特約藥局庫存情形，一下子湧入每分鐘1萬8,000人上線查詢，造成網路速度瞬間變慢，平時官網用100M的傳輸速度，每分鐘大概3,000人上線，今天已擴充到600M傳輸速度，仍無法應付一下湧入大量查詢人潮，且6,000家特約藥局賣出口罩，健保署即時運算與民眾查詢藥局餘量造成資料庫的大負擔，而有當機現象。

李伯璋說，感謝中華電信已將本署連internet的頻寬迅速在上午10點再度提升至1G上限，主機廠商IBM公司緊急協助我們機器暫用，目前處理中。本署的健保卡口罩販售作業、特約藥局口罩庫存查詢，也感謝唐鳳政務委員所領導的民間團體網路協助處理。

李伯璋強調，這次口罩領取的資訊系統開發壓力非常複雜，在非常短的開發系統時間，要應付瞬間承載的交易量，本署負責軟體及硬體的資訊同仁及資拓宏宇資訊廠商，全員只有成功、不許失敗的使命必達精神，首日健保特約藥局開賣實名登錄口罩，尚能順利進行，大家一起祈福，一起努力。

(工商 )