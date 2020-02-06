位在台北市萬華區的公有環南市場啟用至今超過40年，從1999年開始推動改建，第一期中繼市場工程終於在2019年12月完工，經2個月裝修後，將在2月8日元宵節營業結束後搬遷，並於2月12日試營運，3月21日正式開幕。

環南市場採分期改建方式進行，以「家禽市場及公車保養廠原址」範圍先進行第一期工程，興建完成後作為中繼市場，讓現有攤商搬遷進駐，市場處公有零售市場科長何相慶指出，新環南市場採「綠建築」的設計理念，外牆結構採用智慧綠建築工法，發揮土地與建築的多元效益，並設置基地保水、日常節能省水設施，塑造機能空間，各樓層露台以綠色植物披覆，營造綠色建築的概念。

何相慶說，目前第一期工程完工，共有1055攤商進駐繼續營運，而第二期工程預計在2022年完工，其餘攤商將全數進駐，將有1323個攤商，改建後的環南市場規畫為地下2層、地上6層的大樓，1至2樓做為市場攤位空間、3樓則為市場營運機能性空間及辦公室，其他樓層皆打造為停車空間，讓以往水平採買動線轉變為垂直動線，平均攤位面積將增加為7.12平方公尺，同時引進智慧化管理，未來將大幅改善市場的運輸動線、環境衛生、停車空間，打造大台北地區最「青」的零售市場龍頭。

何相慶指出，目前在硬體方面將攤商營業所需的機能性空間納入考量，如獨立庫體區、販售準備區，為提升物流效率，包括大小型貨車卸貨車格、客貨梯及中央電動車斜坡道，以供攤商做為快速進出貨使用的動線系統，並設置停車格位提供採買民眾使用。

(中時 )