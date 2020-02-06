雲林北港天朝宮舉辦為期10天的除疫息災大法會，規模也擴大，由20位法師高僧共誦經文。（許素惠攝）

雲林北港天朝宮舉辦為期10天的除疫息災大法會，民眾虔敬與拜，祈求健康平安度過此次武漢肺炎疫情。（許素惠攝）

武漢肺炎疫情嚴竣，雲林縣北港朝天宮6日開始展開長達10天的除疫息災梁皇大法會，廟方指出，此次法會正值武漢肺炎蔓延，所以不但擴大規模，時間也比往年的3天多很多，與拜民眾未因疫情而消減，祈求疫情快平息，大家都健康平安。

北港朝天宮擴大舉辦法會抗疫。(許素惠攝)

北港朝天宮一年一度的上元祈安法會慣例舉辦3天，今年因為武漢肺炎疫情蔓延全球，經媽祖指示，擴大舉辦為期10天的「武漢肺炎除疫息災梁皇大法會」。

朝天宮祀祠組長紀仁智表示，此次法會不但延長時間，規模也是歷來之最，往年祈安法會只有8位法師誦經懺，今年由會常法師邀集全國各地寺廟共20位高僧，共同為眾生誦念祈福，除了依例誦念天上聖母經與金剛經外，也針對武漢肺炎疫情，增加藥師懺、梁皇寶懺等經文，除了媽祖外，還恭情三官大帝、觀音菩薩等神保佑。

即使武漢肺炎疫情造成人心惶惶，但是到朝天宮進香的人數未受影響，除疫息災大法會同樣吸引大批民眾與拜，每人都虔誠地祈求，希望眾神明護佑眾生。

(中時 )