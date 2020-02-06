特斯拉上海超級工廠產能可望全面開出，今年電動車交車數量將比去年成長三五％，還有特斯拉的財報效應以及股價的軋空效應，激勵特斯拉近期股價的狂飆行情，股價飆破九○○美元、資本市值一度衝上一六○○億美元，今年來特斯拉股價漲幅已超過一一二％，無疑是華爾街的奇葩。美股也在特斯拉股價狂飆下多頭再起，暫時把武漢肺炎疫情對全球經濟的衝擊拋在腦後。這段期間美國企業發布的季報內容還不錯，ＦＡＡＭＧ大型科技股財報，只有臉書和Alphabet的財報低於市場預期，支撐美股多頭氣勢。

去年第三季蘋果發表新款iPhone 11、iPhone 11 Pro，雖然沒有在技術層面上大幅提升，卻因為行銷策略改變，除了沒有上調手機價格外，還大幅調降前幾款手機價格，激起果粉的換機潮。從發布最新財報內容觀察，上季iPhone部門的營收創下五六○億美元、年增八％的成績。比起前年同期iPhone的銷量出現年減十五％，大幅改善，凸顯行銷策略成功還能帶動其他周邊商品的銷售成長。

雙旗艦產品推升動能

iPhone外，從去年上半年確立穿戴式裝置產品出現大成長模式延續到去年第四季，包括Apple Watch、AirPods產品在內的穿戴式裝置部門上季營收貢獻蘋果一○○億美元、年增三七％。

比穿戴式裝置部門還早發展起來的服務部門，上季營收則達到一二七億美元，是蘋果第二大營收部門。這部分主要的貢獻來自於iCloud、App Store和Apple Music等產品，蘋果後來還發展出信用卡（Apple Card）、Apple TV+影音串流服務等商品，還沒出現明顯成長，以至於上季服務部門的營收略低於市場預期。即便如此，蘋果已發展出iPhone、穿戴式裝置兩個旗艦產品支撐營運成長，尤其是後起之秀的Apple Watch、AirPods是執行長庫克寄予厚望的指標性產品。去年十一月初僅在美國市場推出第二代AirPods Pro在美國市場賣到缺貨，也沒有辦法在全球其他市場供貨，否則業績有可能會更好，財報公布後蘋果股價維持創歷史新高的表現。

蘋果股價創新高後，現在卻面臨武漢肺炎疫情擴散的衝擊，因為iPhone的組裝工廠在中國鄭州，AirPods的供應鏈也在中國。面對中國工廠能否在短期間內恢復生產，將影響蘋果上半年的業績表現。（全文未完）

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(中時電子報)