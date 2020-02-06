新竹湖口站 男落軌遭莒光號撞死 15:222020/02/06 中時 莊旻靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 湖口火車站發生一起落軌意外。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣湖口火車站6日下午發生一起意外，一名旅客原因不明掉落鐵軌，莒光號510車次行經發生碰撞，新竹縣消防局前往救援，救護人員到場時，發現該名旅客已明顯死亡，詳細原因由警方調查中。此起事故發生於下午2點28分，也因此起意外，部分列車延遲。 (中時 ) #延遲 #新竹縣 #旅客 #意外 #列車 也許您會感興趣 推薦閱讀 日本佐賀縣議會拜會 新竹縣踏出雙方合作交流第一步 17:352020/02/03 生活 新竹縣防治武漢肺炎配送幼兒園兒童口罩 18:482020/02/03 生活 染武漢肺炎香港旅客搭乘的郵輪抵日 20台灣旅客同船 20:502020/02/03 國際 2020新竹縣花燈活疫情 縣長：考慮延期？ 10:022020/02/04 生活 傳3旅客染疫 星夢郵輪回應非目前船上旅客 16:292020/02/04 生活 口罩難買 竹縣13鄉鎮市長為第一線請命 18:012020/02/04 生活 金門小三通 今起過境旅客「不落地」 20:122020/02/04 生活 笨賊在警局掉身分證 親自上門取回時自投羅網 17:052020/02/05 社會 台灣旅客中標了！日本公布郵輪檢疫新增至20例確診 11:352020/02/06 生活 新竹縣公幼、非營利幼兒園招生 提早到4月 12:382020/02/06 生活 社會熱門新聞 小護士進手術室暈了 醒來處女膜被重建 那裡也粉嫩緊緻 - 社會 男大生刮刮樂中百萬好煩 原來他怕發生這事 - 社會 啦啦隊好風光？CBA女孩上場不能穿內褲 生理期也要練 - 社會 居家隔離夫妻想走小三通回大陸 遭攔遣台重罰 - 社會 武漢肺炎「晉江毒王」染7人害4千人隔離遭法辦 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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