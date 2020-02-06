新竹縣湖口火車站6日下午發生一起意外，一名旅客原因不明掉落鐵軌，莒光號510車次行經發生碰撞，新竹縣消防局前往救援，救護人員到場時，發現該名旅客已明顯死亡，詳細原因由警方調查中。此起事故發生於下午2點28分，也因此起意外，部分列車延遲。

(中時 )