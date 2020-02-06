武漢肺炎疫情升溫，大陸鄭州區域採取「半封城」的閉環管理，鴻海4日強調，維持大陸廠區2月10日復工目標不變。但外媒報導，鴻海旗下富士康最新聲明指出，河南省以外地區的返廠員工將被隔離14天，換句話說，可能要延至2月24日才能真正復工。

據9to5.mac科技網站報導，為了防堵肺炎疫情持續擴散，鴻海集團日前發出聲明表示，大陸各主要廠區維持全面2月10日復工的目標不變；但最新一份聲明提到，從河南省以外地區返廠的員工將被隔離14天，而在河南省內居住的員工將被隔離7天。

富士康是蘋果iPhone重要代工夥伴，主要生產廠區包括河南鄭州廠和廣東深圳龍華廠，兩地疫情及未來復工狀況備受外界關注。鴻海表示，各地方政府目前的防疫管制，有助集團復工準備，集團已掌握各地政府的管控政策。

報導指出，蘋果正是為極端情況預備替代方案，暫時不會對生產計畫直接造成重大影響。

蘋果今年將推出5款新iPhone，包括上半年亮相的iPhone SE2為4.7吋LCD螢幕，下半年的iPhone 12系列分別為5.4吋、6.1吋配置OLED螢幕和雙鏡頭；另兩款iPhone 12 Pro系列分別為6.1吋、6.7吋採用OLED螢幕及三鏡頭。

(中時電子報)