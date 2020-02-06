2020台灣燈會主燈「森生守護-光之樹」由知名藝術家林舜龍老師打造。（王文吉攝）

「百鳥和鳴慶吉祥」副燈展現傳統精湛工藝。（王文吉攝）

台中監獄受刑人製作「鳳凰展翅平安到‧牡丹盛開吉祥」花燈，具職業級水準。（王文吉攝）

中央燈區的老鼠生肖主題花燈，充滿魔法童趣。（王文吉攝）

台中市觀光旅遊局於馬場園區推出「動物狂歡嘉年華」燈區。（王文吉攝）

馬場園區出現15公尺高的大章魚花燈，還爬上聞香下馬餐廳外牆。（王文吉攝）

腕龍花燈伸出長頸在叢林間若隱若現，彷彿讓人進入「侏儸紀公園」。（王文吉攝）

馬場園區推出「動物狂歡嘉年華」，133組動物花燈入夜後每半小時獲得3分鐘解放。（王文吉攝）

全台最大夜間花燈動物園，定時燈光展演，讓所有動物們都活了起來，宛如電影《博物館驚魂夜》。（王文吉攝）

企業贊助燈區有大同寶寶及大同電鍋。（王文吉攝）

2020台灣燈會「好神宗教燈區」，佛光山等宗教團體協力布展，帶來祥和能量。（王文吉攝）

2020台灣燈會將在8日晚間點燈，布展作業進入收尾階段，其中后里森林園區的中央燈區必看重點「光之樹」及「永晝心」近日密集測試，視覺震撼令人驚嘆。另馬場園區推出「動物狂歡嘉年華」，運用既有地貌打造全台最大夜間花燈動物園，定時燈光展演，讓所有動物們都活了起來，宛如電影《博物館驚魂夜》。

15公尺高的大章魚爬上聞香下馬餐廳，腕龍伸出長頸在叢林間若隱若現，133組動物花燈入夜後每半小時獲得3分鐘解放。馬場園區200顆劇場燈光一亮，來自世界各地的動物瞬間復活，配合動感音樂，海龜擺動雙鰭，獅王眨眨眼，紛紛活動筋骨，問候來訪遊客，一起狂歡嘉年華。

台中市觀光旅遊局長林筱淇表示，「動物狂歡燈區」由資深花燈藝術家林健兒操刀，音樂由「噪咖事務所」年輕創作家吳秉聖製作，打造全國最大的花燈動物園，盛裝出席的動物每晚動態展演「復活」7次，大小朋友都會喜愛。

2020台灣燈會主燈「森生守護-光之樹」為15公尺高的巨木，由知名藝術家林舜龍老師打造，副燈有傳統精湛工藝創作的「爵士好鼠喜迎親」及「百鳥和鳴慶吉祥」，以及結合科技創新的「福賜大地」，提供賞燈民眾傳統花燈技藝與科技創新體感的雙重感受。

交通部觀光局將花博期間享譽盛名的仿生花「聆聽花開的聲音」，蛻變為守護台灣的「永晝心」。裝置藝術團隊「豪華朗機工」操刀將直徑15公尺的動力機械花球，換上珍珠白新裝，融合交響與電子交錯的壯麗配樂，呈現光點與機械結合的如夢似幻感動。

交通部觀光局長周永暉表示，中央燈區規劃科技展演燈區、藝術創新燈區、歡樂燈區、傳統燈區及國際友誼燈區。以「森林奇幻境地」為主題，以永續為本，融入在地特色，首次創新遊客五感體驗，並讓五光十色的燈具變成與遊客互動的裝置藝術，打造嶄新燈會亮點。

2020台灣燈會結合科技燈光、藝術作品及蘊含生態保育等，「科技展演燈區」可以看見與法國合作的森林巨獸昆蟲秀，「藝術創新燈區」由15位藝術及設計家創作全新五感體驗。

「歡樂燈區」引領遊客體驗年節故事「老鼠娶親」的歡樂氛圍；「傳統燈區」透過燈藝師的巧手讓民眾悠遊台灣各大絕美景色；「國際友誼燈區」則讓遊客在台灣就能感受濃濃外國風的特色燈組，處處巧思，精彩可期。

(中時 )