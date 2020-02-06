蘋果(Apple Inc.)稍早之前針對旗下作業系統，釋出了最新測試版，也就是 iOS 13.4、iPadOS 13.4、macOS 10.15.4 以及 watchOS 6.2 的第一個測試版(beta 1)，距離先前 iOS 13.3.1 正式版等系統推出時間僅有一周時間。從版本號來看，這些系統有機會加入不少新功能，不僅是有修復 Bug、提升效能等改進。從已知的各系統 beta 1 內含新功能可以先對未來的更新有些期待。不過並非所有在 beta 版中出現的新功能都會被納入在最終正式版當中，仍須以屆時釋出的正式版為準。

iOS 13.4 beta 1 新增功能多很多

目前已知 iOS 13.4 beta 1 至少有幾個值得留意的改變。第一，內建的「郵件」App，原本在 iOS 13 當中，點開信件底部僅有回覆、刪除兩個圖標，且都放在右側底部很容易操作錯誤；在 iOS 13.4 beta 1 當中，介面恢復成四種圖標，包含刪除、移動(搬移到其他信件匣)、旗標以及回覆。

iOS 13 vs iOS 13.4(右)的郵件App底部工具列。(摘自 9to5mac )

第二，iOS 13.4 beta 1 包含了對於 CarKey API(應用程式介面)的參照，代表可以將 iPhone 以及 Apple Watch 用於開啟、鎖定，甚至是啟動汽車(支援NFC鑰匙的車種)。與將 iPhone 中的 Apple Pay 用於大眾運輸交通卡的應用類似，可在不需要 Touch ID、Face ID 解鎖的情況下，把 iPhone 以及 Apple Watch 當成車鑰匙，且即便在 iPhone 沒有電的時候，也應當可用(iPhone XS、iPhone XR 之後的 NFC 都具備「可使用備用電量的快速卡」，也就是在手機沒電時，NFC仍舊可用)；Apple Watch 沒電時是否還能支援作為車鑰匙的功能，仍需進一步確認。

第三，iOS、macOS 以及 tvOS 應用程式購買一次全部可用。本次測試版中最讓開發者感到有感的改變，讓開發者可利用 Catalyst 技術，同時在 App Store 以及 Mac App Store 上架 App，使用者只要購買任一個平台的應用程式，就可自動解鎖，在其他平台不用再購買一次。

除此之外，iOS 13.4 beta 1 當中還包含：CarPlay 支援更多第三方導航體和功能、9款全新 Memoji(擬我表情)貼紙表情(支援 Face ID 的機種可使用)、共享 iCloud 資料夾功能重新現身、捷徑(Shortcut) App 新增支援 Shazam(此服務已被蘋果收購)辨識音樂的功能、TV App 的家庭共享選單設計上更融合於整體風格。而iPadOS 13.4 beta 1 為照片 App 加入鍵盤快捷鍵，讓你快速用鍵盤在照片 App 中搜尋、相簿切換、刪除、複製等功能；新增自動修改鍵盤按鍵的功能。在 iOS 13.4 以及 iPadOS 13.4 beta 1 的更新日誌中也都提到，當應用程式首次獲得「始終允許取用位置訂位服務」權限時，會在 iPhone 以及 iPad 當中立即顯示授權提醒。

其餘系統新增的功能，尚待進一步了解，不過目前已知的包含 macOS 10.15.4 beta 1 新增使用頭部控制滑鼠的功能；watchOS 6.2 beta 1 的話則是新增的 App 應用內購的功能，支援 Premium 用戶獨有功能(付費後可享)，或是訂閱制度等方式(watchOS 6 當中首度加入 Apple Watch 獨立的 App Store，開發者可以獨立提交適用於 Apple Watch 的應用程式。過去未有獨立應用程式前，Apple Watch 應用程式是依附在 iOS App 以下，也就是你安裝的 iOS App 有支援 Apple Watch 的話，則可新增至 Apple Watch 中)。

(中時電子報)