特蕾沙日前接演客家劇《四分之三》擔任女主角，為了該劇與阿沁合作演唱主題曲，繼客語版之後又推出國語版。特蕾沙說：「這首歌出滿正面鼓舞的力量，在肺癌疫情延燒的時候推出上架，希望把正向的音樂傳遞給每一個人，尤其在這個緊張的時期，用音樂溫暖人心，帶給大家一點點力量，也為第一線人員祈福和獻上與感謝。」

平時就熱愛健身的特蕾沙對抗武漢肺炎疫情的方式就是，增加自己的抵抗力，腹部練出肌肉線條的特蕾沙分享平時都泡在健身房中打拳擊、跑步和拉筋。如果出入人多、密閉空間或醫院的時候戴口罩，勤洗手，其它都正常，每天都會看國際新聞，要對疫情保有警覺性、但不要恐慌。

她日前赴日宣傳受訪，特蕾沙說：「有一天結束工作，自己去飯店附近的居酒屋吃宵夜喝啤酒放鬆心情，跟一個人坐在吧台喝啤酒的大叔就閒聊了起來，我說我在日本發專輯，老闆夫婦都一起恭喜我，大叔馬上在網站上預購我的專輯、最後還幫我買單請我要好好加油，讓我又驚喜又很不好意思。」

特蕾沙推出暖心勵志歌曲。（樂迷國際提供）

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