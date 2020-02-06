武漢台商救援會長徐正文傳出在日前武漢肺炎疫情包機事件中，讓專機上出現一名原本不在名單的確診台商，更揭露有數十名中國大陸籍人士遭夾帶入境。前民進黨發言人、律師黃帝穎今痛批，「簡直詐騙台灣，製造防疫破口！」已違反兩岸人民關係條例得處五年以下有期徒刑。

他認為，國民黨七人小組及中央委員徐正文未經政府授權，擅自與中國協議武漢包機返台，違反政府要求老弱等優先返國條件，甚至夾帶原名單所無的武漢肺炎確診台商，損害政府防疫能量，危害國人健康，違法情節嚴重。

黃帝穎指出，武漢首航返台專機，國民黨文傳會證實由國民黨七人小組促成，且國民黨中央委員徐正文以武漢台商救援會長身分穿梭其中。但專機竟偷渡不在原本名單上的武漢肺炎確診台商，媒體更爆有數十人中國籍遭夾帶入台。

他說，台灣政府設定包機接人回來的條件為短期滯留武漢者外，老弱婦孺、需要醫療者、企業出差者為優先返台名單，竟遭片面更改名單，甚至夾帶不在原名單上的確診台商，簡直詐騙台灣，製造防疫破口！

他表示，根據兩岸人民關係條例第 5-1 條規定，臺灣地區各級地方政府機關 (構) ，非經行政院大陸委員會授權，不得與大陸地區人民、法人、團體或其他機關 (構) ，以任何形式協商簽署協議等。按兩岸人民關係條例第79條之2，違反第5-1條情節嚴重者，得處五年以下有期徒刑。

(中時 )