苗栗市長邱鎮軍等人向居明說明工程計畫。（何冠嫻攝）

苗栗市公所將於中正路1363巷新闢道路。（苗栗市公所提供／何冠嫻苗栗傳真）

何冠嫻／苗栗報導

苗栗市水源里中正路1363巷瓶頸路段因路幅狹窄，消防、救護車輛無法進入，苗栗市公所規畫新闢工程，以總長265公尺、寬8公尺道路，提升道路服務水準與救災效率。

苗栗市公所辦理「水源里中正路1363巷瓶頸路段新闢工程」預計施工期4個月，6日正式開工，苗栗市長邱鎮軍、市民代表會主席邱炳光等人到仁愛福德祠祈求工程順利完工。

邱炳光說明，由於巷弄相當狹小，消防車、救護車無法進出，僅能容許摩托車通行，地方居民不斷陳情開闢，希望能解決交通不便困擾，召開2次說明會獲8成以上住戶同意，經歷里長等人不斷協調，今年終於完成全區段徵收作業。

邱鎮軍表示，新闢道路工程在前市長邱炳坤任內，由代表會通過，2019年獲營建署核定納入生活圈道路計畫，以總經費9700萬元，辦理苗栗市水源里中正路1363巷瓶頸路段新闢工程，期許完工後讓附近居民生活更方便、安全。

苗栗市公所辦理水源里中正路1363巷瓶頸路段新闢工程。（何冠嫻攝）

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