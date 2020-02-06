吳克群近日錄資深媒體人鄭偉柏與瑪麗主持的MOMO綜合台節目《E!Studio藝鏡到底》，宣傳新作《你說我聽著呢》社會影音小說，他在新作中訪問王建民、賈靜雯等各行各業「有故事的人」，主持人鄭偉柏形容他做了一件「男人浪漫的事」。吳克群前幾年歷經喪母之痛、電影慘賠等人生低潮，仍澆不熄導演夢及創作夢，如今社會影音小說計畫預計推出第2季，公司會計「貼心提醒」：「你不要亂花錢，能留點讓我存庫房嗎？」幸好目前已有影音平台洽談中。

吳克群在節目中提及歷經母親過世、自導自演的電影《為你寫詩》票房挫敗，他感嘆表示：「我人生第一次知道什麼叫絕望！」籌拍電影過程中，媽媽原本要出院，但沒想到病情急轉直下，他趕到病榻前媽媽已失去意識，「我第一次知道絕望是生命無法挽回，時間無法挽回。」他第2次感到絕望就是電影票房失利，「電影上映前3天就大概知道排片量是多少，我們都以為會有奇蹟，但它沒有發生，我一直在想自己做錯什麼。」

瑪麗（左起）、吳克群、鄭偉柏開心合照。（E!Studio藝鏡到底提供）

電影讓吳克群賠光積蓄，他坦言：「我的物質慾沒有很高，不喜歡也怕欠人錢或人情，當時覺得『慘了，突然要調頭寸』，後來靠之前的一些版稅能cover過去。」他自揭35歲以前想當第一、想當天王，結果錯過許多風景，現在更懂珍惜身邊人事物，買機票帶爸爸去玩，隔天說走就走，「和家人在一起，是最簡單、最重要的事。」

(中時 )