晶片製造商高通公司週三表示，大陸冠狀病毒的爆發對手機行業構成了潛在威脅，可能對製造和銷售造成影響。

高通是全球最大的將手機和其他設備連接到無線數據網路的數據晶片供應商，該公司的言論拖累了晶片股，儘管有跡象表明該行業的景氣即將復甦。

高通公司財務長阿卡什·帕基瓦拉（Akash Palkhiwala）在發布季度業績後與投資者舉行的電話會議上表示，該公司預計「冠狀病毒對手機需求和供應鏈的影響，存在很大不確定性。」盤後交易中，高通股價下跌多達3.75％。

高通對其第二財季的營收預估遠高於華爾街的預期，這是全球晶片行業重回成長道路的最新跡象。

由於大陸爆發武漢肺炎，帕基瓦拉表示，該公司將其每股收益預期的下限降低了5美分，在電話會議上，高通公司的主管 試圖平息分析師對該病毒的擔憂，稱今年最大的5G市場預計將在美國、韓國和日本，並且該公司可能會遭受干擾。

高通執行長史蒂夫·莫倫科普夫（Steve Mollenkopf）表示：「如果我們在大陸遇到問題，供應鏈問題或需求問題，我們往往有能力在其他地區提供後援。」 「因此，我們傾向於從規劃的角度來看業務。我們希望確保我們在不同市場上都保持這種實力。」

高通公司估計，2020年售出的5G手機數量保持在1.75億至2.25億之間不變。

(中時電子報)