太魯閣峽谷景色絕美，去年吸引約482萬遊客到訪，新完工的第四代「山月吊橋」，是國內深跨比最高的峽谷吊橋，工程榮獲「第19屆公共工程金質獎」優等，預計於今年下半年開放，內政部歡迎民眾親臨體驗。

營建署在內政部部務會報指出，「山月吊橋」因位於險峻山谷、陡峭邊坡及峽谷風勢，施工難度極高，工程團隊歷時2年9月餘，成功克服峽谷天險，完成吊橋工程並打造無障礙的景觀步道，工程人員克服萬難，峽谷美景盡收眼底。

內政部表示，位於太魯閣國家公園的「山月吊橋」，最早建於日治時期，是太魯閣峽谷中最長的鐵線橋，但因「產金道路」開路炸山，損毀基礎而拆除，雖曾試圖重建，都未能完成。

太魯閣國家公園管理處為分流引導遊客至腹地廣大、資源豐厚的布洛灣遊憩區賞景，鍥而不捨，再次於2014年12月辦理吊橋委託設計，首要確認橋塔及錨碇座基礎位置均屬穩定岩層，且為克服峽谷風勢，亦確認全橋振動的穩定性與行人舒適性，設計採用高架棧道方式，減少對環境生態的擾動。

「山月吊橋」跨越立霧溪，配合布洛灣台地，規劃全區人本無障礙環境，適合全家欣賞壯麗峽谷的景觀步道，工程於2016年8月11日開工，去年5月13日竣工，目前正由管理處辦理周邊景觀縫合、遊客管制引導及無障礙服務設施工程，預計於今年下半年開放。

內政部指出，「山月吊橋」除獲公共工程金質獎優等外，也榮獲勞動部2018年金安獎優等，對於國家公共工程品質更具象徵指標意義。

(中時 )