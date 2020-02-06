防堵武漢肺炎疫情，新北市教育局今（6）日成立教育體系防疫應變小組，邀集校長、教師及家長代表共組防疫團隊，區分新聞通報、物資後勤、幼教輔導、社教輔導組等5大組別，小組也在今日決議，今年各級學校畢業典禮全數延期。

新北市教育局指出，新北市教育體系防疫應變中心，主要整合人力、物力資源，協助新北市教育系統快速執行疫情應變措施，隨時將防疫的重要決策、宣導訊息利用網站、社群媒體立即傳遞給所有教育系統的親師生，讓新北市公私立各級學校、公私立幼兒園、補習班、安親班所有的親師生能做好各項防疫準備。

教學輔導組今決議，今年畢業典禮延期舉行，各級學校辦理區間調整為國小6月23日至7月4日、國中6月20日至6月28日、高中職6月15日至6月24日，教學輔導組也將持續因應防疫變化，妥適安排學生各項學習活動、補課、補考等事項，全力做好2月25日開學前整備。

(中時 )