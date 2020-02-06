武漢肺炎疫情延燒，范瑋琪因為口罩禁止出口一個月，痛譙行政院長蘇貞昌「狗官」，遭到網友痛批，好友葛仲珊跳出來護航一樣慘遭圍剿，這讓范瑋琪跳出來反擊：「要我去死」？再度引起網友熱議，這讓知名主播張雅琴也看不下去，播報新聞時直接開酸。

范瑋琪好友葛仲珊日前突然PO文力挺，遭網友狂酸盲目力挺，讓她二度發文留言「好啦！我對不起你們好嗎」？眼見好友葛仲珊護航她無端挨轟，讓她難掩怒火怒嗆：「誠心誠意地道歉了，你還需要我怎樣才滿意？去死嗎」？語氣不難看出累積多日的不滿情緒，對此知名主播張雅琴在播報新聞時，也忍不住開酸：「我是覺得妳真的可以洗洗睡了」，似乎對范瑋琪頻頻失言也是直搖頭。

事後范瑋琪和葛仲珊已各自將留言和貼文刪除，似乎是想遏止此風波繼續延燒，不過卻已遭許多網友截圖，就連網紅陳沂都PO文狂酸：「假哈佛真的不甘寂寞」。

(中時電子報)