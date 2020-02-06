日本今早（6日）公布「鑽石公主號」郵輪上累積20名新型冠狀病毒（武漢肺炎）確診病患，台灣疫情指揮中心也宣布，即日起國際郵輪皆禁止停靠台灣來嚴防疫情蔓延，而目前已知尙有艘乘載1709名台灣旅客的「寶瓶星號」還在赴日旅程中，預計明天返台的計畫怕有變數。

雲頂郵輪表示，目前「寶瓶星號」正展開2月4日自基隆港出發、共4天3夜之航程，2月5日至2月6日停靠於日本那霸，原訂明（7日）下午4點返回基隆港。目前該航次不含船員的旅客共有1738名，其中台灣旅客高達1709名，另外還有18名菲律賓籍、3名馬來西亞籍、3名越南籍旅客，韓國、印尼、緬甸、新加坡籍各1名，以及1名大陸配偶，所幸經郵輪確認，這名陸配出航前2周未有任何境外旅遊史。

中央流行疫情指揮中心執行官志浩對此表示，對於既定行程的處理方式都要再研議；指揮官陳時中則表示，會盡量讓國人能夠進來，不過一定得居家檢疫14天。

「寶瓶星號」屬雲頂郵輪集團旗下麗星郵輪，主打為台灣旅客打造，也是雲頂郵輪集團目前唯一長期以基隆為母港的郵輪。

(中時 )