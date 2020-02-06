中華隊要有新LOGO了！4月1日要在台灣舉行的6搶1奧運資格賽目前仍按照計畫進行，此外首次邀請球迷一同參與新LOGO票選，要從2款中擇一，除了6搶1賽事，若有機會闖進奧運，也將使用票數最高的LOGO參賽。

新LOGO共有A、B兩款，都以「CT」為主設計，A款式是藍底紅框，以棒球場上象徵得分大門的本壘板為設計主軸，代表捍衛台灣主場，並將拚盡全力衝向本壘板得分，打出場場令球迷感動的比賽，更是全民齊心與中華隊一起協力捍衛勝利的象徵，拿下最後一張門票，站上2020東京奧運的舞台。

中華隊新LOGO的A款。（中職提供／鄧心瑜傳真）

B款則是紅底藍框，Chinese的C以地圖形狀為意象，Taipei的T則是象徵勇敢飛翔的雙翼。意指乘載著全民期望的中華隊，集結眾人的力量，不畏懼地展翅飛往世界最高殿堂，邁向2020東京奧運。

中華隊新LOGO的B款。（中職提供／鄧心瑜傳真）

票選時間為2月6日（四）17:00至2月9日（日）23:59止，透過Google表單平台進行網路票選，每個帳號僅能票選一次，且選項無法更改，也避免灌票嫌疑，投票網址將公布於中職臉書粉絲專頁。

此次僅票選LOGO，球衣樣式為示意圖，確定LOGO後會再設計球衣。

(中時 )