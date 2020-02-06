2020總統大選，總統蔡英文獲得超過817萬高票成功連任，打破台灣歷屆民選總統得票紀錄。然而，2018年九合一大選民進黨慘敗，當時外界卻不看好蔡英文能連任。資深媒體人韋安分析指出，2018巨大的挫敗後不久，蔡就開始「宮廟之旅」，韋安認為，關鍵就在於「多接觸人民」顯然有效。

2018年底民進黨在九合一大選重挫後，蔡英文連任之路原先不被看到，在最後7個月，成功整合黨內初選對手、前閣揆賴清德，和黨內各派系勢力，最後關頭加上香港「反送中」氛圍的推波助瀾，催出支持者的「芒果乾（亡國感）」，使蔡英文的得票數破800萬創史上新高，贏得總統大位。

韋安在臉書指出，2018巨大的挫敗後不久，蔡英文便開始進行「宮廟之旅」，且一直維持在整個選舉過程，並在內政部長徐國勇陪同下幾乎走遍所有宮廟。蔡英文此舉雖被酸「宮廟總統」，但蔡則表示去廟裡拜拜，除為台灣祈求平安，更重要的是「多接觸人民」。韋安認為，結果顯然蔡英文此舉有效，民進黨把2018輸掉的農業縣市的票，都加碼贏回來了。

(中時電子報)