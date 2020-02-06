高鐵票根千萬別丟！台北六福萬怡酒店推出「2020年六福萬怡交通票券折抵住房專案-限時優惠」，即日起至3月31日止，依票根可折抵金額達2,500元，最低只要2,900元起＋15.5％，即可單人入住卓越客房，每增加一位住客僅加價600元＋15.5％，也享有美味早餐，最多可4人入住。

台北六福萬怡酒店表示，於飯店官網預訂此方案，並於入住時出示車票或購票證明，內容須有入住期間搭乘、起訖站為「南港」等證明，無論是高鐵、台鐵、客運，皆可直接現場折抵房價，若以「左營至南港」高鐵商務票計算，依票根可折抵金額達2,500元，折扣金額為最低1,000元起。

配合寒假延長至2月25日開學，敘日全日餐廳推出專屬學生的優惠，即日起至3月31日止，凡出示學生證，消費1,380元以上主餐，可享四人同行一人免費優惠(皆需加收原價10％服務費)。

如果家中沒有學子的人也別擔心，敘日全日餐廳也同時推出身分證優惠，即日起至3月31日止，結帳時出示身分證，本人當日消費的1,380元以上主餐可憑證號享79折優惠(需加收原價10％服務費)，達4人以上，則每位再加贈壹盅龍蝦風味濃湯，身分證字號尾數為奇數者，可於每週一、三、五適用，而尾數偶數者則於每週二、四、六適用，週日則是開放全適用，快把身分證拿出來比對。

在家享用美食既舒服又安心，持續搶攻「宅經濟」，六福旅遊集團進一步推出外帶及外送服務，包含台北六福萬怡酒店的粵亮廣式料理、敘日全日餐廳、大廳酒吧The Lounge，還有六福客棧金鳳廳、福園廳，皆推出單點料理的外帶及外送菜單，還另外特別規劃2~6人分享餐，價格區間在999元~2,999元。

若民眾不方便前往餐廳付款取貨，六福也提供外送到府服務及優惠，民眾可透過信用卡支付餐費，再由配合的計程車送至指定地點(運送費按跳表計算)，並且再提供外送補貼車資優惠，單筆消費滿2,000元，直接折抵200元，提供多元又彈性的方案，讓民眾輕鬆選。

(中時 )