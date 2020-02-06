台灣虎航宣布，受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，澳門地區現已升級為黃色旅遊警示，且分類為第2級以上流行地區，台虎原取消2月26日前部分台灣－澳門航班，今擴大取消2月27日至3月31日所有澳門航班。
今日起由澳門入境國人需自主健康管理14天，澳門人士入境後需居家檢疫14天，外籍人士如14天內有入境澳門的事實，則暫緩入境。
台灣虎航表示，為回應現行主管機關針對澳門採加強防護措施，往返澳門航班將取消，2月27日至3月31日之桃園－澳門航班全數取消；2月7日至3月31日之台中－澳門及高雄－澳門航班全數取消。
台灣虎航指出，針對上述航班取消而影響的旅客，公司將直接退費至旅客購票時使用的信用卡帳戶內，旅客不須進線至客服亦不需填寫任何表單。不過，退款約須4周左右的工作天至購票時使用的信用卡發卡銀行端，後續相關退款時程，請旅客自行與發卡銀行聯繫。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。