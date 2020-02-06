台灣虎航宣布，受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，澳門地區現已升級為黃色旅遊警示，且分類為第2級以上流行地區，台虎原取消2月26日前部分台灣－澳門航班，今擴大取消2月27日至3月31日所有澳門航班。

今日起由澳門入境國人需自主健康管理14天，澳門人士入境後需居家檢疫14天，外籍人士如14天內有入境澳門的事實，則暫緩入境。

台灣虎航表示，為回應現行主管機關針對澳門採加強防護措施，往返澳門航班將取消，2月27日至3月31日之桃園－澳門航班全數取消；2月7日至3月31日之台中－澳門及高雄－澳門航班全數取消。

台灣虎航指出，針對上述航班取消而影響的旅客，公司將直接退費至旅客購票時使用的信用卡帳戶內，旅客不須進線至客服亦不需填寫任何表單。不過，退款約須4周左右的工作天至購票時使用的信用卡發卡銀行端，後續相關退款時程，請旅客自行與發卡銀行聯繫。

(中時 )