性侵犯陳谷豪出獄後，前年闖入工寮勒死老婦搶走1950元後，竟將她的衣物脫掉以手指性侵、並舌舔胸部，陳男在法庭向死者家屬下跪道歉，但台中高分院認為不足以家屬身心之傷害，依強盜殺人罪判處無期徒刑，最高法院駁回上訴確定。

判決指出，2018年4月30日上午陳男施用強力膠後騎乘腳踏車，行經老婦位於彰化市國聖路工寮，他看見該處大門未關，認有機可趁，竟因缺錢花用，闖入搜尋財物，剛好老婦騎乘機車到工寮，質問他「在幹嘛」。

陳男反嗆「我沒有在幹嘛」，與老婦爆發衝突，他用手勒住她的頸部使其無法抗拒，時間約達5分鐘之久，直至她因而窒息死亡；陳男再將她的衣服掉去，以手指性侵並汙辱屍體，他汙辱屍體罪部分已判刑1年半確定。

強盜殺人部分，一審將陳男判處無期徒刑，台中高分院考量他施以最長期監禁、輔以適確教化，使其能深入反省，培養正確的人生觀，非全無改過遷善的可能，將他判處無期徒刑。案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時 )