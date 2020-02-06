嘉義市長黃敏惠由廚師林奕成指導，用分段式烹調法，快炒三杯雞香噴噴。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠為受訓的校廚媽媽穿上圍兜，嘉勉他們。（廖素慧攝）

嘉義市教育處培訓全市國中小營養午餐校廚有新的美食觀及廚藝。（廖素慧攝）

嘉義市政府6日在嘉義國中舉辦「營養5餐校廚培訓」，由專業大廚教校廚利用食材特質、分段烹調新法，改變烹調工序、縮短時間，輕鬆做出新鮮美味，市長黃敏惠用蒸熟的雞肉炒出香嫩的三杯雞，她說，從廚房、餐桌到課桌，創造美味的親子關係。

黃敏惠說，市府重視食育，10年前在每校建置午餐廚房、SOP，讓大家吃得健康，去年起與灃食基金會合作，從食材、廚藝、健康、美學等方面做食育，以前灶腳在「後壁間（後面）」，現在要變成「頭前間（前面）」，讓孩子學習全方位的美食觀。

黃敏惠說，專業大廚教學校的廚媽，建立烹調新觀念、分段式新方法、使用新廚具，減輕廚媽的負擔，學到實用精采的廚藝，學生1周有5餐在學校吃，學習餐桌美學、禮儀，帶回家，讓廚房、餐桌促進親子有美味關係。

教育處長林立生說，學童午餐是黃市長重要的教育政策之一，嘉義市是全國第一個全市國中小學都有自設廚房，營養午餐品質不斷升級，教育處與灃食基金會合作，在學校建置「食育教室」，美食扎根，培養食育軟實力，將食育從校園擴展至社區，融入生活。

灃食公益飲食文化教育基金會美味革新顧問林奕成說，用科學方法來減輕廚媽的負擔及壓力，例如迷迭香等香料，有熱接觸即有香氣，不必用油煸，用豬、雞油來增添香氣及味道就夠了，因而可用分段式烹調法輕鬆做出美食。

培訓課有全市各國中小廚媽受訓，黃敏惠嘉勉廚媽，為廚媽們穿上「嘉義市5心級校廚」圍兜，廚媽們說，上課受益良多，學到新知及新廚藝，自己吃來也覺得爽口、少負擔。

(中時 )