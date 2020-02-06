口罩實名制上路，民眾大排長龍等待購買，健保特約藥局售罄後紛紛貼上口罩賣完的字條，但苗栗市有1間健保特約藥局卻是一大早就貼著「尚未收到口罩」公告，經衛生局反映，預計7日可進行販售。

苗栗市苗安藥局6日一早貼出「政府尚未配送口罩至本藥局，無法販售口罩」的公告，讓不少購買口罩的民眾撲空。藥局人員表示，案作業流程申請，已名列核發名單，卻無奈在配發名單中疏漏，等不到口罩只能趕緊張貼公告，並一一向前往購買的民眾說明狀況。經衛生局查詢並向中央反映，擬7日即可恢復販售。

(中時 )