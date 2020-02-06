友達(2409)公布2019年第4季自結財報，由於終端消費市場需求相對疲弱，加上大陸面板廠新產能陸續開出，加深供需失衡的情況，面板價格大幅下滑，第4季持續虧損，達到88.3億元，虧損金額是2013年第1季以來單季最高，每股虧損0.92元。

總計2019年第4季合併營收為619.7億元，季減11.5％，毛損率為2.4％，營業淨損65.1億元，歸屬母公司業主之淨損88.3億元，每股虧損0.92元。2019年全年合併營收為2,687.9億元，年減12.6％，毛利率0.2％，營業淨損204.7億元，全年歸屬於母公司業主之淨損為191.9億元，每股虧損2.00元。

出貨量部分，2019年第4季大尺寸面板出貨量約2,653萬片，季減7.5％，中小尺寸面板出貨量約3,746萬片，季增5.2％；累計2019年全年大尺寸面板出貨量約1億824萬片，年減5.7％，中小尺寸面板出貨量約1億3,102萬片，年減21.4％。

此外，公司整體財務結構穩健，第4季存貨天數35天，淨負債比17.7％，仍維持在相對健康的水位。

(時報資訊)