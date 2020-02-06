世界衛生組織WHO秘書長譚德塞，從武漢肺炎疫情爆發以來，就一直公開發表言論，認為不用限制旅行及貿易，甚至大力稱讚中國政府的防疫措施很棒，因此讓許多人都出現了反感情緒，甚至有人在網站上發起連署，要求譚德塞下台，目前已有超過30萬網友表示支持。

譚德塞在日內瓦當地時間5日召開記者會，在記者會上仍然對於中國大陸防疫表達強烈信心，此外還向全世界要求捐款，希望能獲得6.75億美元（新台幣202億元）的資金，來投入防疫準備。

譚德塞表示，各國必須要團結一致，不管是資金、技術或是政治都要團結，才能打贏這場防疫戰，現在如果不拿出資金來進行防疫，未來可能需要花更多錢才能平息。

不過譚德塞本人過於信任中國資訊、防疫的言論，讓許多人不以為然，至有名加拿大網友Osuka Yip在連署網站上發出提案，希望譚德塞能夠立刻辭職，目前連署人數已經超過30萬人，提案人表示會持續進行連署，直到獲得回應為止。

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(中時電子報)