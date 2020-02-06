新建案銷售率與房市景氣好壞幾乎百分之百吻合，據住展雜誌統計，2019年北台灣（新竹以北含宜蘭）新成屋、預售屋建案平均銷售率約為45.88%，銷售率連續3年走升，其中，新竹市高達63.82%。住展雜誌研發長何世昌表示，雖然銷售回溫，但仍需注意整體銷售率尚未突破5成，意味著市場並非全面欣欣向榮，只有個別建案或特定產品才能有極為出色的表現。

住展雜誌統計，2019年北台灣新成屋、預售屋建案總規劃戶數共計106,582戶，扣除建商保留戶、股東戶與地主分回戶後，釋出到市面銷售的可售戶數為71,430戶，累計售出戶數為32,775戶，剩餘戶數為38,655戶，平均銷售率約45.88%。

若與2018年同期相比，則2019年銷售率僅微增0.11個百分點，幾乎呈現平盤；但若換算為成交金額，2018年度新建案售出5,118.6億元，2019年卻只售出4,868.5億元，年減約250億元。

何世昌分析，之所以會出現「銷售率上升、成交總額下降」，可能是20109年大坪數豪宅市場平淡，買氣高度集中在中、小坪數房型所致。由於中、小坪數房型總價相對低，就算賣了幾百十戶也補不了豪宅消失的成交量。

北台灣各縣市中，以新竹市的平均銷售率最佳，高達約63.82%，其次是台北市約50.27%。何世昌指出，新竹市新建案銷售率稱霸北台灣，尤以東區成交最熱絡，關鍵原因是拜竹科堅實買盤之賜。然而，在武漢肺炎爆發後，電子產業鏈景氣大受衝擊，是否會影響到今年竹市房市表現，未來值得觀察。

展望今年，武漢肺炎疫情威脅未退，增添市場的不確定性。何世昌認為，2002、2003年時SARS疫情嚴竣，當時因價格「殺很大」與政府救市，民眾甘冒風險也要戴口罩出門去搶房子；但如今賣方價格普遍開高，也未有降價的跡象，上半年新建案銷售率恐怕會不好看。

北台灣近年銷售率統計。（圖／業者提供）

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(中時電子報)