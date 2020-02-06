日勝生集團(2547)與台鐵局共同簽署高雄火車站站東舊宿舍區都市更新事業開發合作，希望打造高雄舊城區新亮點。日勝生集團執行長林榮顯表示，將傾注集團資源，以開發台北轉運站BOT案與京站商圈的軌道經濟，成功翻轉首都東西軸線的多年經驗，再造高雄南北新軸線。

高雄火車站站東舊宿舍區都市更新事業案面積約2.7744公頃(約8378坪)，土地權屬100%為公有土地，地主為交通部鐵路管理局及高雄市政府工務局，土地範圍包括高雄市三民區長明段98等20筆地號與大港段六小段494-6等6筆地號，共26筆地號，屬第二種特定商業區，建蔽率50％、容積率300％。

照官方規劃，雙方簽約後將進入提交都更事業計畫及權利變換計畫草案審閱階段，並經由公聽會及主管機關核定後發布實施，階段性公開審議作業估計需時2年。之後進入實地開發階段，包括申請建照及後續開發建設，整體計畫開發時程約需6年，開發效益預估超過新台幣百億元，最終設計規劃則將依事業計畫審議核定版本而定。

高雄71期重劃區特商區，未來將規劃觀光旅館、複合商場、辦公大樓及住宅大樓。台鐵局與日勝生集團合作，規畫將協助開闢計畫道路與興建全齡健康住宅社區。初步設計規劃開發量體約七萬坪，包含一棟現代新京站商場，十棟以上銀級綠建築與銅級智慧住宅，以及影城、超市、兒童托幼服務、長者日照居家服務與里民活動中心，以複合式全齡社區與健康之家，發展大高雄貼近現代與社會嶄新風貌。

(時報資訊)